Presidenziali in Iran, respinta la candidatura di Ahmadinejad

Presidenziali in Iran, respinta la candidatura di Ahmadinejad

L'ex presidente dell'Iran Mahmud Ahmadinejad, non compare nell'elenco dei candidati alla presidenza della Repubblica Islamica.

Le elezioni presidenziali nell'Iran si terranno il 18 giugno. Secondo la legislazione iraniana, il Consiglio dei Guardiani della Costituzione deve eseguire un esame dei candidati registrati per decidere se approvare una candidatura o meno.Gli anni di AhmadinejadAhmadinejad, il sesto presidente dell'Iran (2005-2013), ex sindaco di Teheran e rappresentante dell'élite militare, ha condotto una politica interna ed esterna nota per decisioni di carattere radicale e conservativo. La sua amministrazione è legata all'inizio dello sviluppo accelerato del programma nucleare iraniano, nonché al deterioramento delle relazioni con i paesi occidentali, ed anche Israele. Una delle priorità di Ahmadinejad era l'aumento dell'export delle risorse energetiche. Ahmadinejad ha presentato la sua candidatura per le elezioni presidenziali nel 2017, ma è stata declinata dal Consiglio dei Guardiani della Costituzione. In seguito il politico ha iniziato a condurre una campagna attiva contro il governo di Hassan Rouhani. A gennaio del 2018 e nell' autunno del 2019, ha attivamente sostenuto e persino guidato proteste di strada in cui i partecipanti contestavano fortemente Rouhani.Nella lista dei candidati per ricoprire il ruolo di capo dello Stato ci sono sette persone: Dopo la pubblicazione dell'elenco dei candidati, questi ultimi possono lanciare le loro campagne elettorali.

