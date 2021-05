https://it.sputniknews.com/20210525/piano-estate-sei-scuole-su-dieci-hanno-presentato-la-candidatura-per-i-pon-11425818.html

Quasi 5.900 istituti scolastici, per lo più statali, hanno presentato la propria candidature per i progetti estivi di approfondimento. In scadenza oggi la... 25.05.2021, Sputnik Italia

Al via il Piano estate per le scuole, che permetterà agli studenti di recuperare e approfondire le discipline curriculari, da italiano a matematica fino alle competenze informatiche, durante le vacanze estive. Sono già 5.888 le candidature per ottenere i fondo Pon inviate al ministero dell'Istruzione. La maggior adesione arriva dalle scuole pubbliche, 5.162 candidature su un totale di circa 8 mila, poi 667 paritarie e 59 centri di istruzione per gli adulti. In totale il valore delle somme richieste è di circa 400 milioni di euro a fronte di 320 milioni disponibili per i Pon. A questi si aggiungeranno altre risorse per un totale di 510 milioni. La maggior parte dei fondi è richiesta per i moduli di potenziamento linguistico e informatico e per le competenze di italiano e materie Stem.Entro la prossima settimana verranno pubblicate le graduatorie a cui farà seguito l'assegnazione delle risorse agli istituti, che avranno tempo fino ad oggi, martedì 25 maggio, per presentare le candidature per i progetti riguardanti le aree ad alta dispersione scolastica e quella caratterizzata da povertà educativa. "“Da parte delle scuole c’è stata una partecipazione davvero importante. C’è voglia di ripartire e c’è voglia di farlo mettendo al centro le ragazze e i ragazzi", ha commentato il ministro Patrizio Bianchi, secondo quanto riporta Orizzonte Scuola. Il Ministero ha predisposto una pagina web in continuo aggiornamento sulle notizie, materiali e documenti relativi al piano Estate, inoltre accompagnerà le scuole con appositi strumenti di supporto, dai webinar all’help desk.

