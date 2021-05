https://it.sputniknews.com/20210525/perugia-il-vaccino-lascia-a-casa-i-docenti-due-sezioni-dinfanzia-chiuse-per-gli-effetti-avversi-11427641.html

Perugia, il vaccino lascia a casa i docenti: due sezioni d'infanzia chiuse per gli effetti avversi

Perugia, il vaccino lascia a casa i docenti: due sezioni d'infanzia chiuse per gli effetti avversi

Chiuse per vaccino le sezioni di due scuole comunali dell'infanzia, per l'assenza del personale colpito dagli effetti avversi della vaccinazione. 25.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-25T11:46+0200

2021-05-25T11:46+0200

2021-05-25T11:46+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10384357_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d6a775b83f259ac053254fb512d3ed78.jpg

Febbre e pressione alta dovute alla seconda dose di vaccino contro il Covid-19 costringono i docenti letto provocando non pochi disagi per le famiglie. Dopo un fine settimana di vaccinazioni, due scuole di Perugia hanno dovuto sospendere all'ultimo momento le attività didattiche. Gli effetti collaterali hanno lasciato a casa ben 5 docenti delle scuole per l'infanzia comunali del capoluogo umbro, Il Flauto Magico e il Tiglio, costrette a sospendere l'attività di due sezioni nell'impossibilità di trovare in tempi brevi delle supplenti, come si apprende dal Messaggero. Le famiglie sono state avvisate tramite i rappresentati di classe lunedì mattina, appena un'ora prima dal suono della campanella. Il Comune ha assicurato in serata il ritorno immediato alla normalità, con la ripresa dell'attività didattica con le stesse maestre o con le supplenti nel frattempo nominate. Tra sabato e domenica sono state somministrate circa 12 mila dosi nei centri vaccinali dell'Umbria, con quasi 3.500 richiami per gli over 80, 675 per il personale scolastico e 382 prime dosi per i sessantenni. Aumentano intanto le prenotazioni dei vaccini per la fascia d'età dei 40enni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia