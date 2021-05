https://it.sputniknews.com/20210525/netflix-dal-2022-possibile-abbonamento-con-catalogo-di-videogiochi-11432677.html

Netflix, dal 2022 possibile abbonamento con catalogo di videogiochi

Tra le IP che potrebbero essere incluse nel nuovo abbonamento, anche alcuni titoli cult come The Witcher, Castlevania e Resident Evil. 25.05.2021, Sputnik Italia

A partire dal prossimo anno, il 2022, Netflix potrebbe proporre un nuovo tipo di abbonamento dedicato ai videogiocatori.Stando a quanto riferito dal magazine americano The Verge, il catalogo potrebbe includere molte delle proprietà intellettuali videoludiche collegate a produzioni cinematografiche di Netflix, tra cui veri e propri cult sia dell'industria del gaming quali The Witcher, Castlevania e Resident Evil.Inoltre, nel nuovo pacchetto sarebbero comprese diverse produzioni originali indie, sempre legate ad IP in possesso della piattaforma di streaming video.L'indiscrezione non è ancora ovviamente stata confermata da Netflix e non risulta ancora neanche chiaro se si possa trattare di un ulteriore servizio in streaming o se sia previsto un qualche tipo di download dei giochi.Tuttavia, un parziale indizio della volontà della compagnia di indirizzarsi verso il mondo dei videogiochi, in grande espansione negli ultimi anni, è da ricercarsi nel fatto che Netflix recentemente sia andata alla ricerca di un dirigente che curasse questo settore.Qualora la grande N dovesse davvero intraprendere un simile percorso, dovrebbe andare a confrontarsi con i più importanti servizi in abbonamento del panorama videoludico, tra cui EA Play, Ubisoft+ e, ovviamente, Xbox Game Pass di Microsoft e Play Station Now di Sony.

