Moderna, vaccino sicuro ed efficace al 100% negli adolescenti da 12 a 17 anni

Moderna, vaccino sicuro ed efficace al 100% negli adolescenti da 12 a 17 anni

Il vaccino contro il Covid-19 di Moderna è sicuro ed ha mostrato un'efficacia del 100% sugli adolescenti. Lo ha reso noto la casa farmaceutica in un comunicato in cui annuncia il raggiungimento dell'endpoint primario di immunogenicità nello studio di fase 2/3, condotto su 3.732 bambini di età compresa tra 12 e 17 anni negli Stati Uniti.Gli esami del sangue hanno mostrato che il vaccino ha prodotto una risposta immunitaria equivalente a risultati precedenti negli adulti Sebbene lo studio non sia stato progettato per esaminare l'efficacia del vaccino, dalle osservazioni preliminari emerge che nessuno dei bambini si è ammalato di Covid-19 a partire da 14 giorni dopo la seconda dose. Quattro dei bambini che hanno ricevuto il placebo sono risultati positivi al Covid-19, evento che secondo Moderna è "coerente con un'efficacia del vaccino del 100%". La proporzione, rileva l'azienda, potrebbe cambiare man mano che vengono raccolti più dati.I risultati, inoltre, suggeriscono che dopo una dose, il vaccino era efficace al 93% nel prevenire casi lievi di Covid-19, che coinvolgevano un solo sintomo invece di due o più sintomi.Effetti collaterali limitatiLa società ha affermato che il vaccino è stato "generalmente ben tollerato" e non sono stati identificati problemi di sicurezza significativi. Gli effetti collaterali includevano mal di testa, affaticamento, dolori muscolari e brividi dopo la somministrazione della seconda dose. Talvolta è stato osservato anche dolore al sito di iniezione.Moderna presenterà i risultati alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti all'inizio di giugno insieme a una richiesta di autorizzazione per l'uso del vaccino negli adolescenti. I dati, infine, inviati per una pubblicazione sottoposta a revisione paritaria.Il vaccino Moderna è già autorizzato per l'uso in persone di età pari o superiore a 18 anni. Un altro vaccino Covid-19, prodotto da Pfizer / BioNTech, è autorizzato per l'uso in persone di età pari o superiore a 12 anni.

