https://it.sputniknews.com/20210525/migranti-marina-tunisina-salva-100-persone-a-largo-di-zarzis-11427347.html

Migranti, marina tunisina salva 100 persone a largo di Zarzis

Migranti, marina tunisina salva 100 persone a largo di Zarzis

I migranti erano partiti dalla Libia alla volta dell'Europa, ma un'avaria ha costretto la marina tunisina ad intervenire. 25.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-25T10:58+0200

2021-05-25T10:58+0200

2021-05-25T10:58+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/10209604_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_13197ed26c9f5f8e407624af6eb87a6e.jpg

Almeno 100 migranti, tra cui anche otto bambini e dieci donne, sono stati salvati da una nave della marina tunisina mentre stavano cercando di raggiungere l'iItalia a bordo di un'imbarcazione.A riferirlo, in un comunicato, è il ministero della Difesa di Tunisi. Nella nota è stato precisato che i profughi provenivano in maggioranza dall'Africa subsahariana.La nave aveva lasciato nella giornata di ieri la Libia, ed è stata intercettata a largo della città di Zarzis.Il tema dell’immigrazione è stato all’ordine del giorno del Consiglio Ue che si è aperto ieri a Bruxelles, con i leader che hanno parteciperanno di persona. Ad insistere perché, oltre all’emergenza Covid, i rapporti con il Regno Unito e con la Russia, e i cambiamenti climatici, i 27 capi di Stato e di governo dell’Ue discutessero anche di sbarchi e ricollocamenti è stato proprio il premier italiano, Mario Draghi.Nelle scorse settimane migliaia di migranti sono arrivati a Lampedusa, la maggiore delle isole Pelagie, e il timore del governo italiano è che, come di consueto, i flussi possano aumentare nei mesi estivi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo