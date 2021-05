https://it.sputniknews.com/20210525/migranti-johansson-ue-annuncia-nuovo-meccanismo-di-solidarieta-per-litalia-11432317.html

Migranti, Johansson (Ue) annuncia nuovo meccanismo di solidarietà per l'Italia

Il Consiglio europeo ha annunciato le prime misure per far fronte al riacutizzarsi della crisi migratoria internazionale. 25.05.2021, Sputnik Italia

Ylva Johansson, commissaria Ue per gli Affari interni, ha annunciato oggi il nuovo "meccanismo di solidarietà per l'Italia" sulla ridistribuzione migranti.In base a quanto riferito dalla politica svedese, tale meccanismo "si basa sui casi di ricerca e soccorso".Ogni anno verrà dunque stabilito "insieme agli Sati membri, ma soprattutto all'Italia [...] quali saranno i numeri da gestire dal punto di vista della distribuzione nel corso dell'anno successivo per avere poi un pool al quale devono contribuire i paesi".Il nuovo allarme migrantiNelle scorse settimane migliaia di migranti sono arrivati a Lampedusa, la maggiore delle isole Pelagie, e il timore del governo italiano è che, come di consueto, i flussi possano aumentare nei mesi estivi.Proprio per questo il premier Mario Draghi ha insistito affinché durante il Consiglio europeo che si è aperto ieri a Bruxelles fossero discussi, oltre all’emergenza Covid, i rapporti con il Regno Unito e con la Russia, e i cambiamenti climatici anche le questioni relative agli sbarchi e ai ricollocamenti.

