Maturità 2021: 80% degli studenti favorevoli a vaccinazione anticipata o test Covid

25.05.2021

coronavirus in italia

vaccino

esami di stato

scuola

Con l'avvicinarsi degli esami di Stato che inizieranno il 16 giugno, la maggioranza dei maturandi sembra essere favorevole alla somministrazione anticipata del vaccino contro il Covid.Un sondaggio effettuato da Skuola.net, effettuato su un campione di 1.600 studenti di quinta superiore, ha rilevato che oltre 6 studenti su 10 correrebbero a vaccinarsi ed un ulteriore 17% sarebbe fortemente tentato."A conti fatti l'80% dei diplomandi si mostra favorevole alla vaccinazione anticipata, con i restanti che si dividono tra assolutamente contrari al vaccino e favorevoli ma non ora" si legge sul sito di Skuola.net.Skuola.net ha aggiunto poi che ora la decisione è delle Regioni su come procedere: in Lazio e Sicilia sono già stati ufficializzati open day per gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori.Nove studenti su dieci favorevoli al tampone prima della provaMentre l'80% degli studenti sarebbe favorevole alla vaccinazione, ben 9 studenti su 10 è d'accordo con la proposta di sottoporre studenti, insegnanti e accompagnatori al tampone molecolare prima della prova."Il 57% la ritiene una mossa giusta a prescindere, il 36% vorrebbe che i test siano gratuiti. In ogni caso, appena il 7% si opporrebbe a questo ulteriore passaggio preliminare" afferma Skuola.net.La maggioranza degli studenti d'accordo anche su protocollo sanitario: mantenere mascherina e distanziamentoMolti dei maturandi sono inoltre d'accordo sul mantenere inalterato il protocollo sanitario per lo svolgimento dell'esame.Tra gli studenti 2 su 3 manterrebbero l'obbligo di indossare la mascherina durante l'orale, quasi 8 su 10 lascerebbero invariato il distanziamento tra i presenti, 1 su 2 non farebbe deroghe neanche sull'ingresso e l'uscita scaglionati il giorno della prova.Nella giornata di oggi, ultimo giorno per presentare la domanda sui Piani per l'estate, quasi 5.900 istituti scolastici hanno presentato la propria candidatura per i progetti estivi di approfondimento.

