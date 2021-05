https://it.sputniknews.com/20210525/livorno-sequestrata-unauto-di-lusso-con-interni-in-pelle-di-coccodrillo-di-specie-protetta-11431855.html

Livorno, sequestrata un'auto di lusso con interni in pelle di coccodrillo di specie protetta

Livorno, sequestrata un'auto di lusso con interni in pelle di coccodrillo di specie protetta

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Livorno in cooperazione con la componente CITES della Guardia di Finanza hanno scoperto una Rolls Royce con... 25.05.2021, Sputnik Italia

L'autovettura, d’importazione russa e destinata ad una società di Roma, è stata sottoposta a sequestro, in quanto contenente pelle di coccodrillo, appartenente alla specie “Crocodylia spp”, fa sapere l'ADM in un comunicato. Questa specie è protetta e inserita nella tutela della Convenzione internazionale di Washington sulla protezione delle specie (CITES - Convention on International Trade of Endangered Species) e all’allegato B del Reg. CE 338/1997 - per la quale è vietata ogni forma di commercializzazione senza le previste autorizzazioni.L'operazione si è svolta nell'ambito di delle azioni di contrasto agli illeciti extra-tributari nel porto di Livorno.Mentre l'auto è sequestrata, le autorità sono in attesa di una decisione dei giudici riguardo la possibilità di eseguire l'asportazione degli inserti di pelle. Inoltre, l'importatore risulta essere denunciato per commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.L'ADM osserva che ultimamente diventano più frequenti tentativi di trasporto di merci con l’utilizzo di specie protette o in via di estinzione.Nelle scorse ore la Guardia di Finanza aveva arrestato una dottoressa che chiedeva 2000 euro per il rilascio di un certificato.

