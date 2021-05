L’Inps scrive a un morto per la pensione decaduta: si rechi nei nostri uffici

https://it.sputniknews.com/20210525/linps-scrive-a-un-morto-per-la-pensione-decaduta-si-rechi-nei-nostri-uffici-11436956.html

L’ingegnere Franco O. si è spento il 17 marzo ma la lettera è sembrata una beffa ai familiari e ha fatto il giro del web sui social. 25.05.2021, Sputnik Italia

Dopo una vita passata in Germania per lavorare come ingegnere nel 2019 era rientrato in Italia e aveva chiesto e ottenuto la pensione di cittadinanza. Un diritto perso, però, per un motivo più che naturale: la morte dello stesso assistito.Sarebbe tutto molto ovvio se non fosse anche l’oggetto di una comunicazione inviata dall’Inps allo stesso signor Franco O., ricevuta ormai dai suoi eredi che non potevano credere ai loro occhi quando hanno letto la missiva dell’ente di previdenza.E alla fine, incurante della motivazione stessa della comunicazione, a rendere ancora più paradossale la missiva c’è l’invito allo stesso Franco a “recarsi presso i nostri uffici per ricevere ulteriori chiarimenti”.Franco è deceduto lo scorso 17 marzo a Roma ma, secondo la lettera firmata dal direttore dell’Inps Angelo Franchitti, avrebbe potuto impugnare il provvedimento con “un’azione giudiziaria nelle forme di rito e nei previsti termini di legge, dandone notifica a questa Sede”.Una vicenda che ha fatto il giro del web e ha provocato reazioni più o meno stupite o divertite dall’accaduto. C’è chi ha ironizzato su “quali chiarimenti” avrebbe dovuto chiedere il defunto, privato del suo diritto, proprio perché morto.Un altro utente di Twitter ha ironizzato sulla fiducia dell’Inps nella risurrezione: "All'Inp credono nella Resurrezione ovviamente".E c'è anche chi cerca di spiegare l'assurdità della situazione.E chi ritwittando i post di altri utenti ha ipotizzato una chiamata agli zombie oppure ha rilanciato un motivo di qualche canzone famosa.

