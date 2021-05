https://it.sputniknews.com/20210525/lincontro-putin-biden-puo-svolgersi-il-15-16-giugno-a-ginevra---cnn-11431522.html

L'incontro Putin-Biden può svolgersi il 15-16 giugno a Ginevra - CNN

L'incontro Putin-Biden può svolgersi il 15-16 giugno a Ginevra - CNN

L'incontro tra Vladimir Putin e Joe Biden potrebbe tenersi il mese prossimo in Svizzera, comunica la CNN. 25.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-25T14:34+0200

2021-05-25T14:34+0200

2021-05-25T14:45+0200

vertice

joe biden

vladimir putin

usa

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/10456254_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_cddb60966ba5ad4d7680ab47bf5bbcc5.jpg

L'incontro Putin-Biden può svolgersi il 15-16 giugno a Ginevra, scrive la CNN citando due fonti ufficiali statunitensi.A quanto si apprende dall'emittente americana, Ginevra avrebbe vinto la concorrenza di altre città europee per aggiudicarsi il ruolo di città designata per un vertice di tale livello.Il summit si svolgerebbe alla conclusione del primo viaggio internazionale di Biden dalla sua nomina a presidente degli Stati Uniti, mentre già questa settimana il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan dovrebbe recarsi a Ginevra per incontrare la sua controparte russa.Intanto un portavoce della Casa Bianca ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni ufficiali su tale questione fino a che gli ultimi dettagli non saranno fissati.Questa mattina il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha annunciato che la stabilità strategica e il controllo degli armamenti saranno all'ordine del giorno della riunione del presidente russo Vladimir Putin e della sua controparte statunitense, Joe Biden.L'incontro Putin-BidenIl 13 aprile il presidente degli Stati Uniti Biden ha proposto un incontro con la sua controparte russa durante una conversazione telefonica. In seguito all'annuncio, un certo numero di stati si è detto pronto a ospitare un evento del genere. Tuttavia, l'accordo sul luogo in cui si svolgerà la riunione deve ancora essere raggiunto.In precedenza, il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov aveva affermato che non esiste un accordo definitivo su un incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, ma se verrà raggiunto, il vertice potrebbe tenersi in una delle "capitali diplomatiche europee".A sua volta, il segretario di Stato Anthony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti si aspettano che i due presidenti si incontrino nelle prossime settimane.

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vertice, joe biden, vladimir putin, usa, russia