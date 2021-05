https://it.sputniknews.com/20210525/il-messaggio-di-cristiano-ronaldo-su-instagram-suona-come-un-addio-per-i-tifosi-della-juventus-11429207.html

Cristiano Ronaldo su Instagram traccia un bilancio della stagione conclusa, fa i complimenti all'Inter per lo scudetto e sottolinea il suo record: primo a vincere tutti i trofei nazionali in Inghilterra, Spagna e Italia.“Quest'anno non siamo riusciti a vincere la Serie A, complimenti all'Inter per il meritato titolo. Devo comunque valorizzare tutto quello che abbiamo realizzato in questa stagione alla Juventus, sia in termini collettivi che individuali. La Supercoppa italiana, la Coppa Italia e il trofeo Capocannoniere Serie A mi riempiono di gioia, soprattutto per le difficoltà che portano con sé, in un Paese dove nulla è facile da vincere ”, ha scritto Ronaldo.Ma è la chiusura del post che ha lasciato ai più la sensazione che si tratti di una vera e propria lettera di addio: Cosa avrà voluto intendere il cinque volte Pallone d’Oro 36enne in questa lunga lettera di 373 parole ai fan, se non un vero e proprio commiato, si sono chiesti gli stessi tifosi sui social.Una lettera che sa di addioIl sospetto che la stella della Juve stesse maturando l’idea di lasciare la squadra aveva in realtà iniziato a trapelare già da qualche mese.Ronaldo, il giocatore più caro ai tifosi, ma anche il più ‘caro’ per la società (guadagna 31 milioni netti a stagione), ha un contratto in scadenza la stagione prossima, a giugno 2022. Tuttavia voci su un suo commiato anticipato avevano iniziato a manifestarsi quando la madre lo aveva pubblicamente invitato a tornare a giocare nello Sporting Lisbona, la sua squadra degli esordi.L’annata trascorsa, con la conquista di Supercoppa e Coppa Italia, ha visto anche l'eliminazione agli ottavi in Champions League ed un quarto posto in campionato acciuffato in estemis grazie al contemporaneo pareggio del Napoli in casa contro il Verona,L’esclusione del campione nell’ultima decisiva partita di campionato era sembrato un ulteriore segnale che l'idillio di CR7 con la società di Torino stesse finendo.Ed ora questo messaggio criptico, ma non troppo, sul suo account social preferito.Tutto qui? Magari voleva solo fare un riassunto della stagione, sotto le aspettative, ma in fin dei conti non poi così male.Il trasloco delle autoLa settimana scorsa aveva fatto discutere questo video, in cui i mezzi di un ditta di trasporti portoghese prelevano le 7 auto fuoriserie dalla villa del campione per portarle via. Come tre anni fa la stessa ditta le aveva portate quando era venuto. Qualcosa vorrà pur dire.

