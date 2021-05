I gatti non temono il SARS-CoV-2 ma l’FCoV, il letale coronavirus felino

https://it.sputniknews.com/20210525/i-gatti-non-temono-il-sars-cov-2-ma-lfcov-il-letale-coronavirus-felino-11410436.html

La peritonite infettiva felina è un'infezione causata dal coronavirus chiamato FCoV, ed è molto più pericolosa per i gatti rispetto al COVID-19 causato dal... 25.05.2021, Sputnik Italia

"Stiamo finalmente sviluppando un vaccino contro l'infezione da coronavirus per i felini, è in fase di sperimentazione su animali da pelliccia. Non vediamo l’ora di avere una versione specifica per i gatti. Questa specie ha il proprio coronavirus, noto da molti anni prima dell'infezione ‘umana’ COVID-19 ed è fatale ... Speriamo che la ricerca vada oltre e che venga sviluppato un vaccino contro la FIP ", ha detto ai giornalisti.FIP: Feline Infectious PeritonitisLa peritonite infettiva felina (acronimo inglese FIP: Feline Infectious Peritonitis), è una patologia che colpisce i gatti e in generale tutte le specie feline. Causata dall’FCoV, come il Covid-19 è causato per l’uomo dal SARS-CoV-2, è tra le più frequenti forme di infezione nei gatti, ed è spesso letale. Nella maggior parte dei casi questa patologia non rappresenta un problema serio perché il FCoV viene attaccato dal sistema immunitario dell’animale e viene debellato, causando solo una lieve diarrea. In alcuni casi però il virus, una volta entrato nell’organismo, subisce una mutazione che causa la FIP, malattia molto spesso letale.Anche il Covid-19 tuttavia ha avuto un impatto negativo sui gatti, ha spiegato la dottoressa Kondratyeva, non tanto perché l’uomo può trasmettere ai felini la malattia, risolvibile con qualche starnuto e un po’ di inappetenza dai nostri animali domestici, quanto piuttosto perché sono aumentati i casi di abbandono di animali per paura di contrarre a propria volta il virus.Recentemente in Russia è stato messo a punto il ‘Carnivac-Kov’, il primo vaccino al mondo contro il Covid-19 negli animali. Al momento, il periodo di conservazione dell'immunità dopo la vaccinazione è stimato in sei mesi.Il vaccino specifico contro il coronavirus felino è invece ancora in fase di lavorazione, la dottoressa Kondratyeva confida che i biologi siano sulla strada giusta per arrivare presto ad una valida soluzione.

