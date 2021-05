https://it.sputniknews.com/20210525/ergastolo-a-ratko-mladic-i-difensori-chiedono-il-rinvio-della-sentenza-sullappello-11438068.html

Ergastolo a Ratko Mladic, i difensori chiedono il rinvio della sentenza sull'appello

La difesa dell'ex comandante dell'esercito serbo-bosniaco Ratko Mladic ha richiesto di rinviare l'emissione del verdetto sul ricorso contro l'ergastolo a cui è... 25.05.2021, Sputnik Italia

Lo si apprende da un documento pubblicato martedì sul sito web del Meccanismo internazionale residuale dei tribunali penali (IRMCT). Ratko Mladic, il comandante dell'esercito della Repubblica Serba nel conflitto in Bosnia ed Erzegovina in 1992-1995, è rimasto latitante per 16 anni. Le autorità serbe lo hanno arrestato ed estradato all'Aia nel 2011. Ad aprile l'IRMCT ha comunicato che la decisione sul ricorso all'ergastolo sarebbe stata annunciata all'Aia l'8 giugno. Problemi di salute per Mladic e IveticIl documento fa notare che uno degli avvocati di Mladic, Dragan Ivetic, non potrà essere presente all'annuncio del verdetto "in una qualsiasi forma" perchè è stato ricoverato d'urgenza ed è sottoposto a delle cure.Inoltre, il documento sottolinea che non è confermato che la salute mentale consentirà a Mladic di "partecipare in modo costruttivo" alle udienze. Nel novembre 2017 il Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) ha dichiarato il generale colpevole per 10 capi d’accusa su 11, incluso il genocidio dei musulmani bosniaci a Srebrenica nel 1995 e la violazione delle leggi e dei costumi di guerra in Bosnia ed Erzegovina nel 1992-1995. Mladic è stato condannato all'ergastolo. Nell'agosto 2018, gli avvocati del generale hanno presentato un reclamo alla Camera di appello contro l'ergastolo dal tribunale di prima istanza.Avvocati e familiari hanno ripetutamente affermato che l'ICTY non fornisce loro informazioni sul reale stato di salute del generale mentre i medici del carcere delle Nazioni Unite (carcere di detenzione preventiva all'Aia), stando alle loro dichiarazioni, non forniscono cure adeguate.

