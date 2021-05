https://it.sputniknews.com/20210525/di-battista-non-so-ancora-se-fondero-un-partito-11425267.html

Di Battista: Non so ancora se fonderò un partito

Dal suo abbandono alla nuova leadership di Giuseppe Conte, l'ex pentastellato Alessandro di Battista ha analizzato a tutto tondo l'attuale situazione del M5S. 25.05.2021, Sputnik Italia

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex pentastellato Alessandro Di Battista, uscito dal Movimento 5 Stelle lo scorso febbraio in concomitanza con la formazione del governo Draghi, ha affermato di non aver ancora pensato all'eventuale fondazione di un nuovo partito. Di Battista ha quindi voluto rispondere a tutti coloro che, in questi mesi, gli hanno a più riprese chiesto di rientrare nei ranghi del M5S.“A chi mi dice di tornare nel M5S, rispondo che mi siederei al tavolo solo se uscissero dal governo", ha chiarito Di Battista, riconfermando la propria contrarietà all'esperienza del governo presieduto dall'ex numero uno della BCE.In conclusione, c'è anche spazio per un "in bocca al lupo" a Giuseppe Conte, chiamato a rilanciare il partito grillino, ma anche per un avvertimento al M5S tutto.Nei giorni scorsi Di Battista, con un lungo e polemico post su Facebook, aveva invitato i suoi ex compagni di partito a riconsiderare l'appoggio dato all'attuale esecutivo.

