https://it.sputniknews.com/20210525/cremona-mattarella-ricorda-vittime-del-covid-solidarieta-per-sofferenze-e-fiducia-nella-ripresa-11432794.html

Cremona, Mattarella ricorda vittime del Covid: "Solidarietà per sofferenze e fiducia nella ripresa"

Cremona, Mattarella ricorda vittime del Covid: "Solidarietà per sofferenze e fiducia nella ripresa"

La città di Cremona ha dedicato una targa commemorativa per le vittime del Covid-19 inaugurata in Piazza Duomo alla presenza del Capo dello Stato. 25.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-25T16:28+0200

2021-05-25T16:28+0200

2021-05-25T16:28+0200

sergio mattarella

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/11432583_0:114:3073:1842_1920x0_80_0_0_3877b3e217b5f3e0f488e22631e90fe8.jpg

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato stamane a Cremona per prendere parte ad una cerimonia ufficiale durante la quale è stata scoperchiata una targa alla memoria delle vittime del Covid-19. Erano presenti alla cerimonia il sindaco di Cremona, il presidente della Provincia e il presidente della Regione. Successivamente è il presidente della Repubblica è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Campus Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla fine della quale ha preso parola sottolineando l'"esigenza di pensare il nostro Paese per i giovani, per consegnar loro, al di là delle convenienze del momento, un futuro adeguato che garantisca il futuro dell’Italia".Prima di lui sono intervenuti il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia e Franco Anelli, Rettore dell’Ateneo.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergio mattarella, italia