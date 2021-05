https://it.sputniknews.com/20210525/credo-a-quello-che-vedo-donald-trump-scettico-sui-rapporti-del-pentagono-sugli-ufo-11429826.html

“Credo a quello che vedo”: Donald Trump scettico sui rapporti del Pentagono sugli UFO

25.05.2021

“Credo in quello che vedo”, ha dichiarato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump quando gli è stato chiesto dell'esistenza degli UFO di cui parlerebbe il rapporto del Pentagono durante il nuovo programma radiofonico di Dan Bongino.I suoi commenti arrivano mentre il Pentagono dovrebbe rilasciare un rapporto sugli UFO al Congresso a giugno. Il rapporto è stato compilato dalla Unidentified Aerial Phenomena Task Force.L'imminente rapporto del Pentagono fa parte di una disposizione contenuta nel disegno di legge da 2,3 trilioni di dollari per aiuti e stanziamenti per il coronavirus che l'allora presidente Donald Trump aveva firmato l'anno scorso. Tra le voci di quel disegno di legge vi era anche “un'analisi dettagliata dei dati e dell'intelligence sui fenomeni aerei non identificati” dall'Office of Naval Intelligence, dalla Unidentified Aerial Phenomena Task Force e dall'FBI.La task force è stata creata a metà del 2020 dopo che le forze armate statunitensi hanno confermato l'autenticità di alcuni video di avvistamenti UFO. Il Senate Intelligence Committee con il senatore Marco Rubio, ha incaricato l'Ufficio di Intelligence Navale del Pentagono di standardizzare la raccolta e riferire sui fenomeni aerei inspiegabili.

