Covid, Zaia: "Ad agosto vaccineremo i turisti in Veneto"

Covid, Zaia: "Ad agosto vaccineremo i turisti in Veneto"

Tra gli altri, le dosi di siero saranno somministrate agli operatori turistici under 60. 25.05.2021

In Veneto i vaccini anti-Covid saranno somministrati durante le settimane centrali di agosto per inoculare chi è in vacanza in Regione.Lo ha annunciato il governatore Luca Zaia, durante il briefing giornaliero riguardante l'andamento della pandemia di Covid.Il numero uno di Regione Veneto ha quindi puntualzizato che l'idea è quella di somministrare 60.000 dosi di siero Johnson&Johnson agli operatori turistici sotto i 60 anni.Le vaccinazioni anti-Covid in VenetoStando agli ultimi dati forniti dalla Regione, in Veneto fino ad oggi sono state somministrate in totale 2.596.379 dosi di vaccino anti-Covid, per un totale di persone vaccinate con un ciclo completo pari ad oltre il 17% della popolazione totale.

