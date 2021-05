https://it.sputniknews.com/20210525/covid-sileri-in-estate-via-le-mascherine-allaperto-nei-luoghi-senza-assembramento-11426341.html

Covid, Sileri: In estate via le mascherine all'aperto nei luoghi senza assembramento

Covid, Sileri: In estate via le mascherine all'aperto nei luoghi senza assembramento

Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto potrebbe essere dato il via libera alla rimozione delle mascherine nei luoghi aperti dove non c'è assembramento. 25.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-25T10:24+0200

coronavirus in italia

politica

italia

Nel corso di un'intervista rilasciata a Mattino Cinque, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri ha annunciato che la possibilità di poter togliere la mascherina in estate è realistica.Il sottosegretario ha però sottolineato che i dispositivi personali di protezione potranno essere rimessi in tasca soltanto "all'aperto" e nei luoghi "dove non c'è assembramento".Nei giorni scorsi Sileri aveva ribadito che l'obbligo di vaccinazione per la popolazione resta fuori discussione, e che esso resterà limitato soltanto al personale medico e sanitario.Vaccinazioni in ItaliaStando agli ultimi dati del Ministero della Salute sono oltre 30 milioni le dosi di vaccino anti-Covid inoculate in Italia dall'inizio della campagna vaccinale nel mese di dicembre.Nel complesso, sono oltre 10 milioni i cittadini italiani che hanno completato il proprio ciclo di vaccinazione.

coronavirus in italia, politica, italia