Covid, italiani affezionati alla mascherina: sette su dieci continueranno ad usarla anche in estate

Covid, italiani affezionati alla mascherina: sette su dieci continueranno ad usarla anche in estate

L'ipotesi di eliminare l'obbligo di mascherine entro agosto non piace alla maggioranza degli italiani, lo rivela un sondaggio di Emg-Different. 25.05.2021, Sputnik Italia

L'obbligo di mascherina all'aperto potrebbe essere eliminato entro 4-8 settimane, secondo quanto detto oggi dal sottosegretario Sileri. Gli italiani, tuttavia, sembrano affezionati alle mascherine. Un sondaggio di Emg Different per AdnKronos rivela che circa 7 italiani su 10 sono contrari a togliere l'obbligo. Tra i "prudenti" intenzionati a portare il dispositivo anche in estate, il 55% ha meno di 35 anni, mentre solo un italiano su quattro ha affermato che smetterà di utilizzare la mascherina il prima possibile perché si sente sicuro. Alla domanda sull'obbligo della mascherina il 65% ha risposto che continuerà ad indossarla anche se in estate verrà eliminato. Il 27% smetterà di utilizzarla mentre l'8% preferisce non rispondere. Tra quanti hanno dichiarato che continueranno ad utilizzare la mascherina il 64% sono uomini e il 66% donne. In considerazione all'età, tra chi non vuole indossare la mascherina il 55% ha meno di 35 anni, il 72% ha tra i 35 e i 54, il 65% ha più di 55 anni. In riferimento all'area geografica il 67% è al Centro e nelle Isole, il 65% al Sud, il 64% al Nordovest, il 63% al Nordest.Il sondaggio è stato realizzato il 24 maggio e rappresenta la popolazione italiana italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni, sopra un campione di 1.525 casi.

