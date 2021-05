https://it.sputniknews.com/20210525/covid-in-italia-oltre-3mila-i-contagi-nelle-ultime-24-ore-11434523.html

Covid in Italia, oltre 3mila i contagi nelle ultime 24 ore

Covid in Italia, oltre 3mila i contagi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati verificati 3.224 casi di coronavirus secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute. Le guarigioni... 25.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-25T17:41+0200

2021-05-25T17:41+0200

2021-05-25T17:41+0200

Oggi l'Italia registra un aumento di 3.224 casi Covid, cifra che porta il totale di casi dall'inizio della pandemia a 4.197.892.Nell'ultimo giorno sono state registrate 166 vittime, mentre il totale dei decessi sale a 125.501.La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nelle ultime 24 ore di 11.348 unità, cifra che porta il totale dei guariti a 3.804.246.Secondo l'ultimissimo aggiornamento il numero di vaccinati in Italia è salito a 31.549.071.Il numero di pazienti attualmente positivi al Coronavirus registrati oggi è pari a 268.145, con un calo di 8.294 unità rispetto alla giornata precedente.Il Ministero della Salute ha registrato, rispetto a ieri, un calo di 59 unità nelle terapie intensive e di 393 unità tra i ricoveri in ospedale. Al momento, degli attualmente positivi, 258.265 si trovano in isolamento domiciliare perché asintomatici o con sintomi lievi, 8.557 sono ricoverati in ospedale e 1.323 sono attualmente in terapia intensiva (46 gli ingressi giornalieri).

