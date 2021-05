https://it.sputniknews.com/20210525/cosenza-soldi-in-cambio-di-un-certificato-arrestata-una-dottoressa-del-pronto-soccorso-di-locri-11434199.html

Calabria, chiedeva 2000 euro per un certificato: arrestata dottoressa del Pronto Soccorso

Calabria, chiedeva 2000 euro per un certificato: arrestata dottoressa del Pronto Soccorso

Colta in flagranza di reato mentre chiedeva 2.000 euro per il rilascio di un certificato medico dopo aver intascato altri 4.000 euro. 25.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-25T17:42+0200

2021-05-25T17:42+0200

2021-05-25T17:43+0200

calabria

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/11434442_713:160:2807:1338_1920x0_80_0_0_83fed2508b3f757a6c14064081d78ac1.jpg

La Guardia di Finanza l'ha sorpresa mentre intascava una mazzetta in cambio di un certificato di comodo. Un medico di 63 anni in servizio all’ospedale di Locri e dirigente pro-tempore al Pronto soccorso, è stata arrestata lunedì sera in flagranza di reato con l’accusa di concussione. La dottoressa avrebbe chiesto 2 mila euro da consegnare nei prossimi giorni ad una persona da cui aveva appena ricevuto circa 4 mila euro in contanti per il rilascio di un certificato medico compiacente da depositare in un procedimento civile nei confronti di Inail al tribunale di Locri. Il medico risulta essere un consulente tecnico dello stesso tribunale. Il suo nome, infatti, è inserito nell'elenco speciale dei Ctu presso la locale procura della Repubblica. Secondo quanto riporta la stampa locale, apparterrebbe ad una nota famiglia di professionisti. Il gip si dovrà esprimere a breve sul provvedimento restrittivo.Le indagini della Guardia di Finanza sono coordinate dal procuratore di Lodi, Luigi D'Alessio.

calabria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

calabria, italia