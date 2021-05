https://it.sputniknews.com/20210525/cinema-dal-ministero-della-cultura-40-milioni-di-euro-per-sostenere-riapertura-sale-11436460.html

Cinema, dal Ministero della Cultura 40 milioni di euro per sostenere riapertura sale

Cinema, dal Ministero della Cultura 40 milioni di euro per sostenere riapertura sale

Il decreto appena firmato dal ministro Franceschini stanzia altri 40 milioni di euro alle sale cinematografiche, che aggiungendosi alle precedenti misure porta...

Il Ministero della Cultura ha annunciato attraverso un comunicato stampa la firma di un nuovo decreto a sostegno del settore del cinema, con ulteriori 40 milioni di euro stanziati per la riapertura delle sale cinematografiche.Questo ultimo provvedimento porta il totale delle risorse destinate al settore durante la pandemia a 275 milioni di euro.I destinatari del decretoDei 40 milioni stanziati:Potranno fare richiesta di contributo i gestori di sale cinematografiche con sede legale in Italia che abbiano realizzato almeno 20 spettacoli cinematografici tra il 1° gennaio 2020 e il 7 marzo 2020.Altri strumenti messi a disposizione per il settoreA queste risorse sono state affiancate nell’ultimo anno diverse misure strutturali per aumentare il sostegno pubblico al settore.Il Fondo Cinema e audiovisivo nel 2020 è stato aumentato a 510 milioni di euro, mentre 125 milioni di euro sono stati destinati al Fondo emergenza cinema e audiovisivo.Si è avviato il rilancio dell’Istituto Luce Cinecittà, con investimenti per l’espansione e l’ammodernamento degli studios del valore di 35 milioni nel 2020 e 300 milioni di euro provenienti dal Pnrr.Attuata infine la norma che abolisce la censura con la nomina dei membri della commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.A inizio maggio il ministro Franceschini ha firmato il decreto finestre attraverso il quale viene ristabilito l'obbligo di attesa di 30 giorni per rendere disponibili in streaming film usciti nelle sale cinematografiche.

