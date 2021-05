https://it.sputniknews.com/20210525/cambogia-coppia-offre-vino-contraffatto-al-funerale-dei-vicini-9-morti--11437347.html

Cambogia, coppia offre vino contraffatto al funerale dei vicini: 9 morti

Cambogia, coppia offre vino contraffatto al funerale dei vicini: 9 morti

Marito e moglie arrestati con l'accusa di produzione di vino di riso contenente alcol metilico. In seguito al consumo della bevanda 9 persone sono morte ed altre 34 sono ricoverate per grave intossicazione.

2021-05-25T23:37+0200

2021-05-25T23:37+0200

2021-05-25T23:37+0200

avvelenamento

alcol

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/268/05/2680557_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_0a2a8aee73ebceab76dc5be0099bdf70.jpg

L'episodio si è verificato nella provincia di Kampot, scrive il giornale Khmer Times. Secondo l'agenzia Xinhua, che ha reso nota la notizia, i morti per il consumo dell'alcol contraffatto sono 10, mentre quelli ricoverati sono 45.Il vino di riso prodotto dalla coppia era disponibile nella loro bottega nel villaggio di Thnong, distretto Kampong Trach, provincia Kampot, riporta il quotidiano. La bevanda è stata acquistata da un gruppo di residenti locali e poi bevuta al funerale di uno dei loro vicini. Dopo la cerimonia, secondo quanto riferito dal giornale, nove persone sono morte per avvelenamento da metanolo, altre 34 persone sono state ricoverate in ospedale.Lo scorso 19 maggio nella provincia di Kandal con le circostanze analoghe sono decedute undici persone, anche loro hanno bevuto il vino di riso adulterato con il metanolo di produzione locale al funerale.

https://it.sputniknews.com/20200515/sbornia-con-alcol-contraffatto-113-morti-in-messico-9089017.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avvelenamento, alcol, mondo