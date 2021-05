https://it.sputniknews.com/20210525/brasile-catturato-il-boss-latitante-rocco-morabito-assieme-ad-un-altro-fuggitivo-11425067.html

Brasile, catturato il boss latitante Rocco Morabito assieme ad un altro fuggitivo

Brasile, catturato il boss latitante Rocco Morabito assieme ad un altro fuggitivo

La polizia brasiliana ha catturato il boss della 'ndrangheta Rocco Morabito, considerato tra i 10 latitanti più pericolosi al mondo, il secondo in Italia dopo... 25.05.2021, Sputnik Italia

Rocco Morabito è stato arrestato in Brasile assieme al suo fedelissimo Vincenzo Pasquino. Era ricercato dalla giustizia italiana da quando nel 2019 era riuscito ad evadere dal carcere di Montevideo, in Uruguai. A porre fine alla latitanza del boss della 'ndrangheta è stato un blitz congiunto dei carabinieri dei Ros e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, con la collaborazione di Dea, Fbi e dipartimento di giustizia statunitense.Per i suoi contatti con i narcotrafficanti sudamericani era considerato il re della cocaina già dagli anni '90.Nel 2017 era stato arrestato a Montevideo, dopo 22 anni di latitanza, in attesa dell'estradizione per scontare una condanna a 30 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso e spaccio internazionale di sostanze stupefacenti. Il 23 giugno 2019 è evaso dalla prigione nel centro di Montevideo e da allora è stato uno dei tre fuggitivi più ricercati in Italia, il secondo subito dopo il boss Matteo Messina Denaro. Era considerato tra i 10 latitanti più pericolosi al mondo.

