Blinken: gli USA sostengono pienamente il diritto d'Israele di difendersi da missili di Gaza

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato di essere arrivato nella regione con l'obiettivo di "ridurre le tensioni" nel contesto della recente escalation al confine con la Striscia di Gaza.Prima del cessate il fuoco, annunciato lo scorso 20 maggio, nei lanci di missili reciproci da Hamas e Forze di Difesa Israeliane, stando a quanto riferito dalle parti, sono morte 243 persone nella Striscia di Gaza e 12 persone in Israele.Il segretario di Stato ha sottolineato che Washington sostiene pienamente il diritto d'Israele di difendersi dai razzi sparati da Gaza.Il diplomatico statunitense ha fatto notare che le parti hanno avuto un'ampia discussione sui bisogni della Difesa israeliana, in particolare rifornimenti per il sistema antimissile Iron Dome, e continueranno a rafforzare tutti gli aspetti della loro partnership di lunga data.Bilnken ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno cercando il supporto internazionale per la questione della ricostruzione di Gaza e faranno il proprio contributo.In precedenza il segretario di Stato aveva affermato che Washington avrebbe fatto assegnamento su "partiti fidati e indipendenti che possano aiutare a occuparsi della ricostruzione e dello sviluppo, non qualche autorità semi-governativa" per gli sforzi di ricostruzione a Gaza che potrebbero essere realizzati senza finanziare Hamas.Netanyahu promette la ripostaIsraele risponderà all'eventuale violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas, ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.Il primo ministro israeliano ha aggiunto che nel colloquio con Blinken sono stati discussi modi di migliorare la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.Il tour di Blinken in Medio OrienteLa visita ufficiale in Medio Oriente del segretario di Stato, inviato nella regione su ordine del presidente Joe Biden, è in programma dal 24 al 27 maggio: tra le mete di Blinken nel tour ci sono Gerusalemme, Ramallah, Il Cairo e Amman.Escalation al confine tra Israele e GazaLe parti in causa hanno concordato un cessate il fuoco giovedì sera, 11 giorni dopo l'inizio degli scontri a Gerusalemme est, provocati dalle sentenze dei tribunali per sfrattare le famiglie palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah e il divieto, sempre per i palestinesi, di visitare alcuni luoghi sacri durante il Ramadan.Gli scontri tra i palestinesi e la polizia israeliana a Gerusalemme Est all'inizio di maggio hanno provocato il lancio reciproco di razzi tra Hamas e Israele. Giovedì notte è stato confermato un cessate il fuoco mediato dall'Egitto.

