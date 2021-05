https://it.sputniknews.com/20210525/assistenza-alla-guida-e-piu-controlli-la-sicurezza-stradale-a-misura-di-anziano-11426819.html

Assistenza alla guida e più controlli, la sicurezza stradale a misura di anziano

Assistenza alla guida e più controlli, la sicurezza stradale a misura di anziano

La popolazione degli automobilisti invecchia con l’età media e per ridurre i rischi servono soluzioni sempre più innovative: i più in pericolo i pedoni e i... 25.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-25T11:35+0200

2021-05-25T11:35+0200

2021-05-25T11:35+0200

incidente stradale

sicurezza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/846/04/8460450_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6fd82896b5b9b27993cc3e4551d7a8a7.jpg

La popolazione mondiale diventa sempre più anziana e così cresce anche l’età media della popolazione al volante, o in bicicletta o a piedi e sui mezzi pubblici che ha bisogno di maggiore attenzione e di soluzioni ad hoc per ridurre i rischi.Quest’anno il report è dedicato proprio a questa particolare fascia della popolazione e si intitola “Mobilità in età avanzata”. L’amministratore delegato di Dekra Automobil GmbH, Jahn Fehlauer ha sottolineato a questo proposito che “è urgente agire per ridurre al minimo questo rischio per preservare la mobilità delle persone anziane e la partecipazione sociale”.I rischi a piedi e in biciSecondo l’analisi dei dati dei Paesi Ocse il rischio maggiore sulla strada lo corrono pedoni e ciclisti avanti con gli anni.Un rapido raffronto tra gli incidenti mortali che coinvolgono anziani e quelli con vittime più giovani da un quadro della situazione.Secondo l’International Traffic Safety Data and Analysis Group dal 2010 a 2018 il numero di persone uccise sulla strada tra i 15 e i 17 anni è diminuito del 32%, quello dai 18 ei 24 anni del 25% e quello dai 25-64 anni del 6,9%, mentre il numero di infortuni mortali per chi ha un’età superiore a 65 anni in incidenti è aumentato di circa il 7%, e per quelli con oltre 75 anni del 4,7%. Una situazione che potrebbe peggiorare se le previsioni sull’invecchiamento delle Nazioni Unite (un abitante su quattro nel 2020 avrà almeno 65 anni) si avvereranno. Più sistemi di assistenza alla guidaQuale potrebbe essere allora una soluzione a questo inevitabile aumento dell’età media e quindi del rischio?Secondo Dekra per aumentare la sicurezza stradale degli anziani si può incentivare l’uso e l’ulteriore sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida, i cosiddetti Adas. La fascia di guidatori intorno ai 65 anni vede di buon occhio la diffusione di aiuti elettronici, ma la loro diffusione nel parco auto a volte impiega anche 15 anni. Possibili soluzioni per più sicurezzaPer poter mantenere la mobilità “individuale” sicura, come obbligo sociale, secondo Dekra, bisogna fare in modo di garantire più sicurezza stradale. Serve anche una maggiore educazione sulla sicurezza per gli anziani con informazioni precise e feedback regolari sulle capacità fisiche e cognitive. Tra gli altri suggerimenti del report anche una standardizzazione delle funzioni di sicurezza sulle auto, maggiori indicazioni sugli accessi autostradali e modelli di mobilità condivisa anche nelle zone rurali.

https://it.sputniknews.com/20210503/in-emilia-romagna-nascera-la-serie-s-lauto-elettrica-di-lusso-sino-americana-10496017.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

incidente stradale, sicurezza