Arriva il nuovo social Poparazzi, l'app dove il tuo profilo lo creano i tuoi amici

Arriva il nuovo social Poparazzi, l'app dove il tuo profilo lo creano i tuoi amici

Nella nuova applicazione non sono gli utenti a pubblicare le loro foto, ma gli amici che le hanno scattate.

Poparazzi è il nuovo social network arrivato in Italia. L'annuncio è arrivato dagli ideatori dell'app che nel blog hanno introdotto questa nuova piattaforma.La novità e principale caratteristica della nuova applicazione social è che l'utente non potrà caricare foto di se stesso sul proprio profilo, ma saranno i suoi amici a caricarle. In questo modo il profilo si costituisce dalle foto scattate da coloro che ci circondano.L'idea della creazione di questa nuova app, secondo quanto si legge dal blog di Poparazzi, nasce dopo un decennio in cui gli utenti hanno sempre cercato di mostrare le migliori versioni di loro stessi con foto ultra filtrate, didascalie spiritose e selfie "perfettamente" modificati."La vita è fatta di molti momenti perfetti e imperfetti che vale la pena catturare e condividere. Come guardare il tuo amico riempirsi la bocca con un burrito, o cogliere il vostro partner mentre appare come uno spuntino. Sfortunatamente, la pressione di apparire come se le nostre vite fossero perfette ci impedisce di condividere questi momenti con le persone che amiamo" continua il blog.Come funzionaL'app ha un funzionamento piuttosto semplice. Al momento l'app è disponibile solo su App Store, ma gli sviluppatori sono già a lavoro per una versione per Android.

