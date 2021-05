https://it.sputniknews.com/20210525/annullamento-delle-olimpiadi-a-tokyo-costerebbe-al-giappone-166-mld-11433560.html

Annullamento delle Olimpiadi a Tokyo costerebbe al Giappone $16,6 mld

Annullamento delle Olimpiadi a Tokyo costerebbe al Giappone $16,6 mld

Alla luce dell'analisi eseguita, l'esperto ha ricordato che i danni provocati dalle misure restrittive nel quadro degli stati d'emergenza introdotti per combattere il coronavirus, superano di diverse volte i danni che sarebbero inflitti dall'annullamento della gara.Stando ai dati forniti da Kuichi, i danni all'economia del Giappone durante il primo lockdown, introdotto in primavera 2020, ammonta a circa 6,4 trilioni di yen (58,75 miliardi di dollari), mentre il secondo lockdown introdotto in inverno 2021 ha provocato danni per 6,3 trilioni di yen (57,83 miliardi di dollari). L'attuale stato di emergenza in nove prefetture giapponesi, in vigore fino al 31 maggio, già costa al paese circa 1,9 trilioni di yen (17,44 miliardi di dollari), e l'importo dovrebbe salire a circa 3 trilioni di yen (27,54 miliardi di dollari), se le misure restrittive verranno prorogate.Il COVID e le restrizioni in GiapponeAttualmente è in vigore lo stato d'emergenza in nove prefetture (Tokyo, Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Fukuoka, Hokkaido, Hiroshima e Okayama), e in altre dieci è stato introdotto un elenco di misure restrittive, questo regime è noto anche come "semi-stato di emergenza". Le misure sono state introdotte fino al 31 maggio. Venerdì scorso le autorità hanno introdotto lo stato d'emergenza a causa del coronavirus fino al 20 giugno nella prefettura di Okinawa.Lo scorso martedì il ministro della Salute giapponese Norihisa Tamura ha espresso incertezza sulla possibilità di revocare lo stato di emergenza nella data inizialmente programmata per via dell'insufficiente diminuzione dei nuovi contagi.Dall'inizio della pandemia COVID-19 nel Giappone sono stati conclamati 726.535 casi di contagio dal coronavirus, con 12.456 decessi. Nelle giornata di ieri nel Paese sono stati registrati 2.743 nuovi contagi.Le Olimpiadi di Tokyo 2021Più di 15.000 atleti che parteciperanno alle Olimpiadi estive di Tokyo 2021, le prime ad essere state rimandate nella storia a causa della pandemia di coronavirus.Gli atleti e il loro personale di supporto dovranno affrontare restrizioni legate alla pandemia, mentre in Giappone circolano crescenti timori riguardo ad un possibile aumento dei casi di infezione in concomitanza con l'evento. Agli appassionati di sport stranieri, insieme alla maggior parte dei volontari, è stato vietato di recarsi in Giappone per assistere alle le competizioni. Al momento non è stata presa ancora una decisione sugli spettatori locali.Le Olimpiadi di Tokyo erano originariamente in programma dal 24 luglio al 9 agosto 2020, ma a causa del rinvio le competizioni si terranno dal 23 luglio all'8 agosto 2021.

