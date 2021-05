https://it.sputniknews.com/20210525/anniversario-della-morte-di-george-floyd-sparatoria-a-minneapolis-ce-un-ferito-11438783.html

Anniversario della morte di George Floyd: sparatoria a Minneapolis, c'è un ferito

La sparatoria è avvenuta martedì nella città statunitense di Minneapolis, in Minnesota, nel giorno dell'anniversario di morte dell'afroamericano George Floyd... 25.05.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito, gli spari sono stati uditi verso le ore locali 10.00 (17.00 ora italiana), vicino alla piazza in cui si trova il luogo di commemorazione di George Floyd. Altri testimoni e giornalisti in seguito hanno comunicato sui social di aver sentito suoni sospettosi, che ricordavano colpi di arma da fuoco. Poco tempo dopo sul posto è arrivata la polizia.Il portavoce ha specificato che nell'incidente una persona ha riportato ferite, però è riuscita a raggiungere l'ospedale con le proprie forze. La vita di questa persone non è in pericolo, ha rassicurato il poliziotto.L'omicidio di George FloydEsattamente un anno fa l'afroamericano Floyd è stato ucciso dal poliziotto Derek Chauvin, questo episodio ha scatenato proteste e disordini in tutto il territorio degli Stati Uniti. Lo scorso 21 aprile Chavin è stato giudicato colpevole di omicidio e rischia una condanna a diverse decine di anni di carcere. Gli ex agenti di polizia Alexander Kuang, Thomas Lane e Tou Tao sono accusati di aver violato i diritti costituzionali di Floyd.

