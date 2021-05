https://it.sputniknews.com/20210525/acqua-nel-vino-la-proposta-choc-della-ue-che-fa-infuriare-la-coldiretti-11428520.html

Acqua nel vino. La proposta choc della Ue che fa infuriare la Coldiretti

Acqua nel vino. La proposta choc della Ue che fa infuriare la Coldiretti

L'Unione europea, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini, sta predisponendo una norma che consente di abbassare il tenore alcolico del vino... 25.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-25T12:39+0200

2021-05-25T12:39+0200

2021-05-25T12:39+0200

interviste

vino

made in italy

coldiretti

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/268/05/2680557_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_0a2a8aee73ebceab76dc5be0099bdf70.jpg

L’allarme è stato lanciato da Coldiretti - la maggiore Associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana - che ha svelato i contenuti del documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ue in cui viene affrontata la pratica di dealcolazione dei vini. Secondo la Coldiretti, questa mossa sarebbe un colpo terribile per un comparto già fortemente provato dalla pandemia.Perché Bruxelles vuole “allungare il vino” – uno dei prodotti simbolici del “Made in Italy”? Quali sono i rischi per i produttori e per i consumatori? Per parlarne Sputnik Italia ha raggiunto Lorenzo Bazzana, il responsabile economico della Coldiretti.— Dott.Bazzana, come valuta la proposta dell’Ue di togliere l'alcol dal vino ed aggiungere acqua? — Si tratta dell’ennesima iniziava dell’Unione Europea che va nella direzione di banalizzare la tradizione e la qualità dei prodotti agroalimentari. La pasta fatta con grano tenero, il formaggio con la polvere di latte, il cioccolato con grassi diversi dal burro di cacao, etc…— Qual è obiettivo vuole raggiungere il Bruxelles? Cosa c'entra questa mossa con “il miglioramento della salute dei cittadini europei”?— Fra le ultime novità di Bruxelles c’è poi il via libera al vino “senza uva” ovvero ottenuto dalla fermentazione di frutta, come ad esempio i lamponi o il ribes. Cosa ne pensa?— Sono prodotti diversi, sono una cosa diversa. Il vino deve essere fatto con l’uva.— L’Italia è il primo produttore di vino al mondo. Quali conseguenze potrebbero avere queste ultime “trovate” dell'Ue sul settore enologico italiano, che ha resistito alla crisi pandemica, dal punto di vista della reputazione e dei danni economici?— Le conseguenze non sono calcolabili ed immaginabili. Il fatturato italiano nel settore del vino supera gli 11 miliardi di euro, con oltre 20,8 milioni di ettolitri di export.L’aspetto più pericoloso è la scarsa chiarezza e l'impossibilità di identificare le caratteristiche dei diversi prodotti, alimentando la confusione presso i consumatori.Non è ovviamente un problema solo italiano, visto che anche altri paesi UE sarebbero interessati dalla stessa normativa.— Secondo alcuni Suoi colleghi, la nuova misura potrebbe addirittura arrivare ad eliminare il vino dai programmi di promozione dei prodotti agroalimentari. Condivide la loro preoccupazione?— È una preoccupazione fondata. Gli strumenti di promozione possono invece svolgere un ruolo fondamentale per informare ed educare i consumatori sulle caratteristiche e sull’uso corretto dei prodotti alimentari. — Avete intenzione di bloccare le proposte della Commissione europea? Quali passi volete intraprendere per proteggere il settore vinicolo e il consumatore che sarà praticamente indotto a bere un bicchiere d'acqua pagando per il vino buono?— Riteniamo che si tratti di una iniziativa sbagliata, che crea solo confusione.

https://it.sputniknews.com/20210507/no-a-togliere-alcol-e-aggiungere-acqua-citta-del-vino-protesta-contro-ue-10510320.html

https://it.sputniknews.com/20210420/vino-italiano-primo-per-esportazione-e-produzione-nonostante-la-pandemia-10438753.html

https://it.sputniknews.com/20210421/etichetta-a-semaforo-patuanelli-la-difesa-del-made-in-italy-passa-per-il-no-al-nutriscore-10440604.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Niva Mirakyan https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/806/09/8060934_187:0:1387:1200_100x100_80_0_0_9e441b66e362c3cd19d747ac55394ed0.jpg

Niva Mirakyan https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/806/09/8060934_187:0:1387:1200_100x100_80_0_0_9e441b66e362c3cd19d747ac55394ed0.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Niva Mirakyan https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/806/09/8060934_187:0:1387:1200_100x100_80_0_0_9e441b66e362c3cd19d747ac55394ed0.jpg

interviste, vino, made in italy, coldiretti, italia