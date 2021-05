https://it.sputniknews.com/20210524/vaia-chiede-i-vaccini-in-vacanza-ed-apre-ai-concerti-covid-free-11409702.html

Vaia chiede i vaccini in vacanza ed apre ai concerti Covid free

Vaia chiede i vaccini in vacanza ed apre ai concerti Covid free

Vaccinarsi in vacanza si può, basta solo volerlo. Le soluzioni ci sono e basterebbe un accordo tra le Regioni, questa la posizione del direttore dell'Inmi di... 24.05.2021, Sputnik Italia

Il direttore dell’Istituto nazionale di malattie infettive (Inmi), Francesco Vaia, lo chiede da settimane: fate vaccinare gli italiani anche nei luoghi di vacanza.Questa mattina, invece, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha detto che i lombardi dovranno rientrare presso il proprio domicilio per fare la seconda dose. Quindi se si dovessero trovare in Sicilia in vacanza nel mese di luglio, dovranno rientrare a casa per farsi somministrare la seconda dose.Il rischio oggettivoL’argomento vaccini in vacanza non è banale e afferisce alla sfera della sicurezza sanitaria nazionale. Questo perché se un cittadino italiano nel mese di giugno (luglio, agosto, settembre) vuole, e va, in vacanza, con elevata probabilità non si sottoporrà alla seconda dose se la data dovesse cadere mentre si trova lontano da casa.Di conseguenza il cittadino in vacanza si troverà nella situazione di non poter fare più la seconda dose se dovesse sforare di troppo i tempi del richiamo.L’industria della musica e i concertiPerché, dice Vaia, “bisogna prendersi la vita” quindi “andiamo avanti anche con i concerti”.Un milione di vaccini al giornoPer il professore Vaia, “il traguardo di un milione di vaccini al giorno è un traguardo che possiamo e dobbiamo cogliere, visti i risultati che stiamo ottenendo”.Si può ripartire, e “bisogna spingere forte” consapevoli che le cose si possono fare in sicurezza.

