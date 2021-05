https://it.sputniknews.com/20210524/vaccino-covid-panacea-biotec-lancia-produzione-del-vaccino-sputnik-v-in-india-11345219.html

Vaccino Covid, Panacea Biotec lancia produzione del vaccino Sputnik V in India

Vaccino Covid, Panacea Biotec lancia produzione del vaccino Sputnik V in India

Il Fondo di Investimenti Diretti russo (RDIF) ha annunciato lunedì che lancerà la produzione del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19 in India insieme al... 24.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-24T14:37+0200

2021-05-24T14:37+0200

2021-05-24T14:37+0200

coronavirus nel mondo

vaccino

india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/10386073_0:71:2538:1499_1920x0_80_0_0_10a8b8584cf135db0e203d00134b073b.jpg

Ad annunciarlo oggi è stato lo stesso RDIF in una conferenza stampa. Panacea Biotec è uno dei principali produttori di vaccini e farmaceutici in India, e il loro stabilimento di Baddi produrrà il primo lotto del farmaco che verrà poi spedito al Gamaleya Center per il controllo qualità. La produzione su larga scala del vaccino dovrebbe iniziare già quest'estate", ha detto RDIF in un comunicato stampa. "La produzione di Sputnik V supporta gli sforzi delle autorità indiane di lasciarsi alle spalle la fase critica del coronavirus il prima possibile, mentre il vaccino verrà esportato anche in una fase successiva per aiutare a prevenire la diffusione del virus in altri paesi del mondo", ha commentato Kirill Dmitriev, CEO di RDIF, convinto che il lancio della produzione "segna un passo importante nell'aiutare il paese a combattere la pandemia". Rajesh Jain, Managing Director di Panacea Biotec, ha espresso la speranza di riportare "un senso di normalità alle persone di tutto il paese e di tutto il mondo" attraverso uno sforzo congiunto con RDIF.Il vaccino russo Sputnik V utilizza due diversi adenovirus nella prima e nella seconda dose del vaccino, in modo tale che il corpo riconosca la proteina e il vettore del virus. Lo Sputnik V, sviluppato dal Gamaleya National Center e registrato in 65 paesi, è diventato il primo vaccino di produzione straniera contro il Covid-19 utilizzato in India.

https://it.sputniknews.com/20210524/covid-india-superati-i-300000-decessi-11340776.html

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, vaccino, india