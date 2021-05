https://it.sputniknews.com/20210524/uk-sondaggi-piu-della-meta-degli-inglesi-vuole-sentir-parlare-meno-di-harry-e-meghan--11422483.html

UK, sondaggi: più della metà degli inglesi vuole sentir parlare meno di Harry e Meghan

Lo rivela un sondaggio di 'Newsweek'. La popolarità della celebre coppia in Regno Unito nelle ultime settimane è in caduta libera. 24.05.2021, Sputnik Italia

Il 54% degli interpellati ha dichiarato che preferirebbe sentire meno parlare della coppia, il 18% che vorrebbe saperne di più mentre il 19% è soddisfatto della copertura mediatica attuale. Un recente sondaggio, seguito di poco al funerale del Principe Filippo, aveva d'altronde già dimostrato la caduta libera del gradimento di Harry e Meghan. A gennaio 2020 la coppia ha improvvisamente annunciato la dimissione da membri senior della famiglia reale. Dopo aver vissuto in Canada per un po' di tempo, si sono successivamente trasferiti in California, lo Stato di origine di Meghan.I due hanno recentemente rilasciato un'intervista-bomba alla celebre presentatrice Oprah Winfrey, in cui hanno accusato la famiglia reale di razzismo. Meghan ha addirittura rivelato tendenze suicide nel periodo passato alla corte reale.

