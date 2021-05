https://it.sputniknews.com/20210524/torino-provincia-5-tori-scappati-tengono-sotto-scacco-i-cittadini-uno-solo-catturato-11344241.html

Torino provincia, 5 tori scappati tengono sotto scacco i cittadini: uno solo catturato

Tori in fuga per le campagne e le strade di Druento e San Gillio nella Città metropolitana di Torino. Si teme per la loro incolumità e quella dei cittadini... 24.05.2021, Sputnik Italia

Nei giorni scorsi cinque tori sono scappati da un allevamento in provincia di Torino creando seri problemi alla viabilità ed ai cittadini tra i comuni di Druento, La Cassa e San Gillio.Domenica sera 23 maggio, uno dei tori è stato finalmente sedato e catturato grazie ad un veterinario dell’Asl Torino 3, lo riporta il Torino Today.La caccia ai tori vede l’impiego di numerose persone, oltre alle autorità locali. Gli animali sono infatti ritenuti pericolosi, come testimonia l’incidente occorso proprio la scorse notte tra San Gillio e La Cassa. I tori in fuga, intorno alla mezzanotte, sono improvvisamente piombati sulla strada costringendo il conducente di una Alfa Romeo Gt a sterzare vigorosamente finendo fuori strada, ed a poca distanza da una abitazione. L’auto è andata distrutta nell’impatto con uno dei tori. Nonostante la sterzata, il guidatore non ha potuto evitare lo scontro: il toro coinvolto è morto. Sta bene invece il 22 enne alla guida, mentre un testimone alla guida di un’auto che sopraggiungeva, ha testimoniato di aver visto tutti e cinque i tori muoversi in gruppo.Restano da rintracciare e riportare presso il cascinale a San Gillio da dove sono scappati tre tori, prima che possano creare altre situazioni pericolose di questo genere.

