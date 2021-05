https://it.sputniknews.com/20210524/sondaggi-speranza-il-ministro-piu-apprezzato-conte-supera-draghi-11421912.html

Sondaggi, Speranza il ministro più apprezzato. Conte supera Draghi

Sondaggi, Speranza il ministro più apprezzato. Conte supera Draghi

Lo rivela un'indagine dell'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24. Di Maio il secondo ministro più gradito, promosso anche il premier ma Conte rimane... 24.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-24T20:14+0200

2021-05-24T20:14+0200

2021-05-24T20:14+0200

italia

sondaggio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10147342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98d4d2bdb243ca5a4a1b02859ca39cd0.jpg

Fra i ministri del governo Draghi, il più apprezzato è Roberto Speranza. Anche Mario Draghi è promosso dopo i primi 100 giorni da premier ma Giuseppe Conte risulta più amato, con due punti di vantaggioRiguardo Draghi, il 50,6% degli intervistati lo apprezza, il 27,6% non sa/non dice mentre il 21,8% giudica negativamente il suo operato. Lo rivela il sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24.Sul fronte ministri, dopo Speranza, gradito dal 29% degli interpellati, seguito quello degli Esteri Luigi Di Maio (13,1%) e quello della Cultura Dario Franceschini (10,5%). Fuori dal podio ci sono il Ministro della Giustizia Marta Cartabia (10,2%), quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti (9,6%) e quello dell'Interno Luciana Lamorgese (8,7%). Tra i politici in generale, negli ultimi mesi apprezzati soprattutto Giuseppe Conte (34,7%), Mario Draghi (32,8%), Giorgia Meloni (21,3%), Matteo Salvini (19%), Roberto Speranza (13,3%), Luigi di Maio (9,6%), Nicola Zingaretti (7,2%), Enrico Letta (6,4%) e Silvio Berlusconi (5,5%).Le indicazioni di voto: prima la Lega (21,1%), seguono PD (19,5%), Fratelli d'Italia (18,8%) e M5s (17,3%). Gli altri partiti decisamente staccati.Gli indecisi e gli astenuti arrivano comunque alla considerevole percentuale del 46,3%.

https://it.sputniknews.com/20210523/i-primi-cento-giorni-di-draghi-ecco-tutte-le-pagelle-11324239.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sondaggio