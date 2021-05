https://it.sputniknews.com/20210524/sicilia-il-lago-sciaguana-si-e-completamente-prosciugato-11411066.html

Sicilia, il lago Sciaguana si è completamente prosciugato

Sicilia, il lago Sciaguana si è completamente prosciugato

In Sicilia succede che dove per trent'anni c'è stato un invaso artificiale, una diga che creava un lago ad Agira, in provincia di Enna, adesso c'è solo una... 24.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-24T15:10+0200

2021-05-24T15:10+0200

2021-05-24T15:37+0200

video

multimedia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/11411272_0:13:1236:708_1920x0_80_0_0_63c70210e11c982cb02503a78a017359.jpg

Wwf denuncia la scomparsa di decine di esemplari di pesci e uccelli - a rischio estinzione - dopo lo svuotamento del lago Sciaguana, deciso secondo le prime informazioni dal consorzio di bonifica 6 di Enna, gestore del bacino. Per WWF Sicilia Centrale si può parlare di disastro ambientale, poiché l’invaso Sciaguana ad Agira ospitava una diversificata fauna ittica, popolazioni di anfibi e numerosi uccelli acquatici anche nidificanti.

https://it.sputniknews.com/20200911/wwf-non-una-sola-specie-di-animali-selvatici-e-scomparsa-in-russia-nello-scorso-mezzo-secolo---foto-9517827.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, multimedia