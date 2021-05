https://it.sputniknews.com/20210524/sanita-italiana-la-migliore-deuropa-lobiettivo-del-ministro-speranza-11415634.html

Sanità italiana la migliore d’Europa, l’obiettivo del ministro Speranza

Sanità italiana la migliore d’Europa, l’obiettivo del ministro Speranza

L'ambizione del Servizio sanitario italiano è di diventare efficiente più di quello tedesco e svedese, almeno per quanto riguarda l'assistenza domiciliare. 24.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-24T18:08+0200

2021-05-24T18:08+0200

2021-05-24T18:08+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10147456_0:152:2795:1724_1920x0_80_0_0_ed6198a105d26dbcc1d3200ad80d8f16.jpg

L’obiettivo del ministro della Salute Roberto Speranza è far diventare l’Italia “il primo paese in Europa per assistenza domiciliare”, e per farlo guarda alla Germania e alla Svezia, dove il 9% degli over 65 anni è assistito a casa.L’Italia ad inizio 2020 si collocava al 4% per quanto riguarda l’assistenza a domicilio dei pazienti over 65. Ora, grazie al decreto rilancio, l’Italia ha superato la media Ocse che è al 6%. La pandemia ha quindi costretto l’Italia a migliorarsi sotto l’assistenza domiciliare.La parola prossimitàLa parola del futuro, se oggi è distanza, domani dovrà essere quella di prossimità, lo dice anche il ministro Speranza.La casa, quindi, deve diventare “primo luogo di cura” e questo sarà ancora più possibile quando arriveranno i fondi dall’Unione Europea per il rilancio dell’Italia.Riformare il servizio sanitario a partire dall’esperienza Covid-19Quello che la pandemia ci ha insegnato non dovrà essere perso, e dovrà servire per riformare il Servizio sanitario nazionale (SNN), dice Speranza.Questa sarà proprio la sfida dei prossimi mesi, riformare il SNN e “provare anche a far tesoro di questa lezione dei mesi così drammatici del Covid”.

https://it.sputniknews.com/20210516/speranza-punta-sulla-prudenza-e-solo-dopo-si-allentera-il-coprifuoco-10556125.html

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia