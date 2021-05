https://it.sputniknews.com/20210524/salvini-cavalca-la-vittoria-dei-maneskin-ad-eurovision-e-solidarizza-con-damiano-11405981.html

Salvini cavalca la vittoria dei Maneskin ad Eurovision e solidarizza con Damiano

Commentando le polemiche montate in Francia per la vittoria del gruppo rock italiano, Salvini ha scritto in un post sui social "bisogna saper perdere". 24.05.2021, Sputnik Italia

La vittoria del Maneskin all'Eurovision, frutto del voto popolare, è diventata un caso politico, dopo le accuse di consumo di droga della band romana durante la finalissima e la richiesta del ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian per squalificare il gruppo.Social e politica: un mix da cui non poteva sottrarsi il leader della Lega Matteo Salvini. In un post su Instagram ha fatto notare alla Francia che "bisogna saper perdere", così come ha espresso solidarietà a Damiano e all'intero gruppo dei Maneskin, che reagendo alle accuse di consumo di cocaina avevano dichiarato di essere "davvero CONTRO le droghe, di non aver mai fatto uso di cocaina e di pensare solo a suonare.La parte francese ha poi fatto sapere che non avrebbe fatto ricorso, riconoscendo la vittoria del Maneskin.Il fraintendimentoDamiano mentre si trovava seduto nel salotto loro assegnato, e con accanto anche i manager, si è abbassato sul tavolino. Questo ha indotto alcuni a ritenere che il cantante stesse sniffando cocaina, ed ha pubblicato alcuni fotogrammi sui social network.Tuttavia successive immagini mostrano che proprio davanti ai piedi del gruppo rock italiano, vi era un bicchiere rotto con spumante versato sul pavimento.Damiano in conferenza stampa aveva appunto affermato che uno di loro aveva fatto cadere il bicchiere.

