Roscosmos rivela quanti detriti spaziali cadono sulla Terra ogni anno

Secondo l'agenzia spaziale russa Roscosmos e la società statale TSNIImash ci sono più di 9200 tonnellate di detriti spaziali nell'orbita terrestre. Ma quante... 24.05.2021, Sputnik Italia

Circa 129 milioni di frammenti di detriti spaziali, di dimensioni comprese tra un millimetro e più di 10 centimetri, orbitano attorno alla Terra a una velocità 20 volte superiore a quella del suono.In alcuni casi questi rappresentano un pericolo per veicoli spaziali e satelliti: dal 1991 ci sono state infatti almeno tre collisioni in orbita dovute a questa causa. La Stazione Spaziale Internazionale dispone di diversi scudi metallici, dispiegati attorno ai moduli dell'equipaggio, che la difendono dai detriti. Da parte sua l'ESA prevede di inviare la missione ClearSpace-1 nello spazio entro il 2025 proprio per arginare i detriti.

