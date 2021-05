https://it.sputniknews.com/20210524/reporter-bbc-sotto-tiro-per-tweet-del-2014-secondo-cui-hitler-aveva-ragione-11346108.html

Reporter BBC sotto tiro per tweet del 2014 secondo cui "Hitler aveva ragione"

Reporter BBC sotto tiro per tweet del 2014 secondo cui "Hitler aveva ragione"

La giornalista è stata assunta dalla BBC quasi tre anni dopo aver pubblicato i suoi commenti antisemita. 24.05.2021, Sputnik Italia

Una giornalista della BBC è sotto attacco dopo che i suoi tweet antisemita sono stati rinvenuti da un utente twitter filo-israeliano. Un utente di Twitter con il soprannome di GnasherJew, auto-descritto come "indagatore e espositore di antisemiti dagli estremi di sinistra/destra e religiosi", ha scoperto i tweet della corrispondente di BBC News Tala Halawa di sette anni fa a contenuto antisemita. In un tweet del 20 luglio 2014, la giornalista della BBC, la cui specializzazione in rete sono gli affari palestinesi e il conflitto israelo-palestinese, ha usato l'hashtag "HitlerWasRight" (Hitler aveva ragione) e afferma che "Israele è più nazista di Hitler".In un altro tweet portato alla luce un giorno prima, afferma che i media israeliani sono "controllati dal governo sionista" per "produrre persone ignoranti". Poco dopo la rivelazione dei tweet, Halawa li ha cancellati e poi la sua pagina è stata sospesa.La reporter è stata anche scoperta a pubblicare post simili sulla sua pagina Facebook, dove in un post ha condiviso un'immagine che sosteneva che la soluzione per il conflitto israelo-palestinese era quella di "trasferire Israele negli Stati Uniti". Un portavoce della BBC ha detto a The Spectator che "questi tweet precedono l'impiego dell'individuo con la BBC, ma stiamo comunque prendendo la cosa molto sul serio e stiamo indagando".

