Quale temperatura dell'aria aiuta a dimagrire?

Quale temperatura dell'aria aiuta a dimagrire?

La temperatura dell'aria e la temperatura corporea della persona stessa influenzano il tasso metabolico e aiutano a perdere peso. Lo ha spiegato in dettaglio... 24.05.2021, Sputnik Italia

salute

alimentazione

Chi cerca di perdere peso dovrebbe cercare di mantenere fresco il luogo di lavoro dove trascorre molto tempo, ha detto la dottoressa. Secondo lei, la temperatura in ufficio non dovrebbe superare i 25 gradi, in modo da non creare condizioni di serra per l'organismo, senza il bisogno di sforzarsi troppo.In alcuni casi anche la temperatura alta può allo stesso modo contribuire alla perdita di peso, ha detto la dottoressa. Con il caldo, quando le persone sudano molto, è possibile perdere peso, tuttavia il dimagrimento non avviene per la combustione dei grassi e per il consumo di energia, ma per la perdita dei liquidi, ha spiegato. Ma quando la temperatura corporea aumenta, una persona perde peso proprio a causa del metabolismo attivo e dell'elevato consumo di energia."Se la temperatura corporea di una persona aumenta, viene attivato l'ormone tiroideo tiroxina. Poiché la ghiandola tiroidea è responsabile della produzione di energia, l'energia diventa maggiore, si scopre che il metabolismo aumenta. Non appena la temperatura scende, tutto torna alla normalità Ecco perché molti perdono peso quando si ammalano. Hanno voglia di dolce per reintegrare l'apporto energetico. Anche i nutrizionisti consentono di mangiare carboidrati semplici in modo che l'organismo possa affrontare questa situazione più rapidamente", ha detto la Solomatina.

salute, alimentazione