Procura di Roma presenta il conto ai Casamonica: chieste condanne per 630 anni al maxiprocesso

Sono 46 gli imputati, di cui 14 già condannati col rito abbreviato con reati gravi: associazione mafiosa finalizzata al traffico e allo spaccio di... 24.05.2021, Sputnik Italia

La Procura di Roma, rappresentata dal pm Giovanni Musarò, ha presentato le proprie richieste di condanna agli imputati del maxiprocesso contro il clan dei Casamonica: 630 anni di carcere complessivi vuole l'accusa nei confronti dei 46 imputati, riporta il Fatto Quotidiano.Il processo era iniziato lo scorso 27 gennaio all'aula bunker del carcere romano di Rebibbia. Pesanti i reati contestati dalla Procura: si va dall’associazione mafiosa finalizzata al traffico e allo spaccio di droga, all’estorsione, usura e detenzione illegale di armi.I magistrati romani hanno presentato il conto più salato ai boss del clan Giuseppe, Luciano e Domenico, per cui sono state richieste condanne fino a 30 anni di reclusione.In attesa delle sentenze, 14 imputati sono già stati condannati col rito abbreviato.Il clan dei Casamonica, composto in prevalenza da rom abruzzesi e del Molise, è un gruppo criminale organizzato attivo a Roma. Il suo business si basa sull'usura, sullo spaccio di droga, sul racket, sulla prostituzione e sul riciclaggio di denaro. E' alleato con le principali organizzazioni di stampo mafioso in Italia, tra cui Cosa Nostra e Camorra.

