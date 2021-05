https://it.sputniknews.com/20210524/primo-scontro-diretto-gualtieri-calenda-per-la-poltrona-del-campidoglio-11342966.html

Primo scontro diretto Gualtieri-Calenda per la poltrona del Campidoglio

Gualtieri vs Calenda, è il primo scontro a distanza tra due candidati sindaci per Roma. I due sono partiti dalle periferie della Capitale, è da qui che... 24.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-24T11:47+0200

2021-05-24T11:47+0200

2021-05-24T11:47+0200

politica italiana

roma

Il primo scontro live, ma a distanza per le amministrative di Roma, si è svolto tra Roberto Gualtieri (Pd) e Carlo Calenda (Azione).I due si sono confrontati a distanza partecipando su Rai 3 a Mezz’ora in più di Lucia Annunziata.Anche se è vero che Gualtieri dovrà ancora partecipare alle primarie del Pd del prossimo 20 giugno, lo stato di fatto delle cose vede lui come il candidato più credibile e “forte” per il Partito Democratico. Il confronto televisivo tra i due in qualche modo lo sancisce “ufficiosamente”.Lo stesso Calenda, ha affermato che nel caso dovesse essere battuto al primo turno potrebbe appoggiare Gualtieri al ballottaggio, ma che non entrerebbe nella sua amministrazione. Tra i due emerge, quindi, una sorte di mezza alleanza a distanza.Partire dalle periferiePer i due candidati è chiaro che devono ripartire dalle periferie, e per due motivi. Il primo è politico, il Pd è in generale criticato per aver perso il contatto con la reale difficoltà dei cittadini, e sarebbe questo uno dei motivi che avrebbe portato alla nascita del Movimento 5 Stelle.Il secondo motivo è concreto, le periferie di Roma sono in uno stato di abbandono e richiedono l’intervento politico per essere valorizzate.Da qui il sogno di Gualtieri di offrire a tutti i cittadini servizi essenziali nel raggio di 15 minuti dal proprio quartiere.Si resta ora in attesa del candidato sindaco del centrodestra per entrare nel vivo della competizione politica. Ieri Salvini ha affermato che oggi avrebbe fatto i nomi dei candidati alle amministrative.

roma

2021

politica italiana, roma