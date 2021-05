Pregliasco suona l’allarme, le zone gialle potrebbero far aumentare il contagio

https://it.sputniknews.com/20210524/pregliasco-suona-lallarme-le-zone-gialle-potrebbero-far-aumentare-il-contagio-11411487.html

Riaprire è un rischio per la potenziale ripresa dei contagi, bisogna stare attenti perché c'è tanta gente in giro che ha il virus addosso e non lo sa. Questo... 24.05.2021, Sputnik Italia

Oggi lunedì 24 maggio 2021 l’Italia intera si gode il primo giorno tutta in zona gialla, e si pensa alle Regioni che dalle prossime settimane passeranno in zona bianca. Intanto la campagna vaccinale prosegue ed abbatte il numero di ricoverati e di decessi come mostra il bollettino nazionale, ma il professore Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, crede che ci sia troppo entusiasmo.Pregliasco avverte che più che attendersi una nuova ondata, lui teme “un’onda di risalita dei contagi”. E questo perché le aperture matematicamente fanno aumentare “i contatti e quindi la probabilità di incontrare una persona positiva al virus”.Pregliasco analizza i dati nazionali e vede che ci sono 281 mila persone al momento positive al virus in Italia, “questo vuol dire che, come minimo, considerati quelli non identificati, sono almeno il doppio”.E avverte che anche i vaccinati possono essere contagiosi e innescare “una catena di contagio”.Intanto, proprio oggi, il direttore dell’Inmi, Francesco Vaia, ha detto che i concerti in sicurezza si possono fare con i vaccinati con doppia dose che fanno da bolla a quelli che non sono ancora vaccinati. Questi ultimi possono partecipare ai concerti con un tampone fatto 24/48 ore prima.Bisogna tornare a vivere in sicurezza, questo il messaggio di fondo del professore Vaia.

