NATO, inviati sistemi antiaerei Patriot in Albania

La NATO ha inviato sistemi antiaerei Patriot alla base militare di Kucova in Albania e invierà due elicotteri Black Hawk da qui al 2023. Lo ha affermato il... 24.05.2021, Sputnik Italia

© REUTERS / Osman Orsal Sistema di difesa aerea americano Patriot © REUTERS / Osman Orsal

La NATO ha inviato sistemi antiaerei Patriot alla base militare di Kucova in Albania e invierà due elicotteri Black Hawk da qui al 2023. Lo ha affermato il tenente colonnello Erol Munir, capo dell'Ufficio per la cooperazione alla difesa dell'ambasciata degli Stati Uniti in Albania.