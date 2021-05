https://it.sputniknews.com/20210524/moderna-e-pfizer-rifiutano-di-vendere-vaccini-agli-stati-indiani-i-centri-chiudono-per-carenza-11416030.html

Moderna e Pfizer rifiutano di vendere vaccini agli Stati indiani: i centri chiudono per carenza

coronavirus nel mondo

vaccino

Arvind Kejriwal, capo dello stato della capitale nazionale dell'India, ha dichiarato questo lunedì che le aziende farmaceutiche statunitensi - Pfizer e Moderna - si sono rifiutate di vendere i loro vaccini contro il coronavirus a Delhi.Delhi è uno degli Stati più colpiti dalla seconda ondata di coronavirus. Kejriwal ha dovuto chiudere più di 100 centri vaccinali per carenza di dosi e ha dovuto sospendere le vaccinazioni anche per chi ha tra i 18 e i 44 anni. Di conseguenza, il capo dello stato di Delhi ha chiesto al governo centrale di importare i vaccini e di distribuirli agli Stati.La scorsa settimana Moderna aveva rifiutato una richiesta di fornire vaccini avanzata dallo Stato del Punjab, affermando che può trattare solo con il governo indiano.Domenica, Kejriwal ha rivelato che sta parlando personalmente con i produttori di tutto il mondo e ha affermato che il prezzo non sarà un ostacolo per l'acquisto di vaccini.Kejriwal ha aggiunto che la città ha bisogno di 8 milioni di vaccini al mese. Il governo vuole completare la campagna vaccinale in tre mesi.Finora, l'India ha autorizzato tre vaccini in uso di emergenza: Bharat Biotech's Covaxin, Serum Institute of India's Covishield - sviluppato in collaborazione con l'Università di Oxford e il gigante farmaceutico britannico AstraZeneca - e il russo Sputnik V.

