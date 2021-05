https://it.sputniknews.com/20210524/meglio-del-prozac-la-scienza-studia-un-integratore-alimentare-naturale-contro-lansia-11412656.html

Meglio del Prozac: La scienza studia un integratore alimentare naturale contro l’ansia

Meglio del Prozac: La scienza studia un integratore alimentare naturale contro l’ansia

Secondo scienziati israeliani esisterebbe la possibilità di creare un integratore alimentare di origine vegetale e del tutto naturale, capace di ridurre i... 24.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-24T22:22+0200

2021-05-24T22:22+0200

2021-05-24T22:22+0200

scienza e tech

medicina

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/10199665_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5dfd564c9eac3eb1d7fc8676b96520b8.jpg

Il dottor Nicolas Panayotis, dell’Istituto di Scienze Weizmann di Rehovot, vicino a Tel Aviv, è uno dei principali autori dello studio pubblicato sulla rivista accademica Cell Reports Medicine e sostiene che il suo team di ricercatori sarebbe riuscito a isolare una sostanza, chiamata beta-sitosterolo, capace di ridurre le sindromi d’ansia senza tuttavia causare i tipici effetti collaterali degli ansilitici.Il beta-sitosterolo è una sostanza presente in natura e si trova in mandorle, pistacchi, cereali vari e soprattutto avocado. Tuttavia, questi da soli non contengono abbastanza beta-sitosterolo per produrre un effetto calmante.Bisognerà quindi giungere alla giusta sintetizzazione del beta-sitosterolo per realizzare un vero e proprio farmaco. Quanto tempo ci vorrà non è noto, lo stesso Panayotis ammette che finora gli studi si sono limitati al verificare gli effetti sulle cavie di laboratorio e che sarà necessario un lungo percorso di studi clinici prima di arrivare all’applicazione per l’essere umano.L’aspetto che più sembra promettente è che i topi di laboratorio su cui sono stati eseguiti gli esperimenti hanno mostrato, da un lato, una netta diminuzione dell’ansia, dall’altra non hanno mostrato quegli effetti collaterali invece caratteristici dei normali farmaci ansiolitici.Trattare l'ansia è sempre stata una sfida perché è uno strumento di sopravvivenza fondamentale ereditato durante il processo evolutivo. L’ansia e la paura sono meccanismi di difesa che aiutano ad aumentare le probabilità di sopravvivenza ma sono anche strettamente collegate ad altri circuiti fondamentali nel nostro cervello, come memoria e consapevolezza. Per questo motivo quando si interviene sull’ansia si rischia di alterare anche le altre funzioni collegate e da qui nascono gli effetti collaterali.Un farmaco ansiolitico privo di effetti collaterali sarebbe un balzo in avanti straordinario per la cura dei disturbi d’ansia che, secondo i dati, affliggono nel mondo almeno 270milioni di persone, di cui 6 milioni in Italia.

https://it.sputniknews.com/20200228/ecco-gli-alimenti-che-riducono-il-disturbo-dansia-8790480.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scienza e tech, medicina, mondo