https://it.sputniknews.com/20210524/maxi-multa-a-ryanair-per-mancati-rimborsi-11341883.html

Maxi multa a Ryanair per mancati rimborsi

Maxi multa a Ryanair per mancati rimborsi

Non rispettate le procedure di rimborso per i voli annullati, e nemmeno utilizzare i voucher forniti come alternativa è stato semplice. 24.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-24T11:22+0200

2021-05-24T11:22+0200

2021-05-24T11:22+0200

aerei

voli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/476/61/4766108_0:111:1921:1191_1920x0_80_0_0_2cb17e374660c0b4f023637e8d6dedf6.jpg

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la compagnia irlandese low cost per 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. Il mercato dei voli di linea ha subito ingenti danni per l'interruzione dei voli nel 2020 a causa della pandemia. Le compagnie aree, che stanno pian piano riprendendo passeggeri a bordo, avevano predisposto piani di agevolazioni e rimborsi ai viaggiatori costretti a restare a terra. Similmente, l'Autorità ha sanzionato anche EasyJet e Volotea, rispettivamente 2,8 e 1,4 milioni, per condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale. Tutte e tre le compagnie, infatti, avevano cancellato numerosi voli programmati con la motivazione della pandemia, ma avevano continuato a rilasciare voucher senza però rimborsare i biglietti annullati.Inoltre, a Ryanair si aggiunge l'accusa di pubblicità ingannevole per la loro campagna sulla possibilità di cambiare il volo gratuitamente, senza alcuna penale, quando in realtà la compagnia applicava tariffe nettamente superiori del solito sul nuovo volo scelto e aggiungeva una penale nel caso in cui il volo fosse stato cambiato nei 7 giorni precedenti alla data di partenza.Condotte ingannevoli o scorrette sono state identificate anche per altre compagnie aeree, come la mancata fornitura di ristoro in caso di annullamento del volo e ostacoli all'utilizzo dei voucher, nonché il mancato rimborso per questi alla loro scadenza e il mancato rispetto dei 18 mesi della loro durata prevista dalle normative.

https://it.sputniknews.com/20210523/arrestato-blogger-bielorusso-volo-ryanair-costretto-ad-atterraggio-demergenza-a-minsk-11334616.html

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aerei, voli