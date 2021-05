https://it.sputniknews.com/20210524/marcello-de-vito-m5s-saluta-il-partito-e-se-ne-va-finito-il-senso-di-appartenenza-11412832.html

Uscita di peso a Roma da parte di De Vito, il presidente M5S dell'Assemble Capitolina lascia i grillini in piena campagna elettorale. Una uscita che pesa in... 24.05.2021, Sputnik Italia

La storia tra un politico e il suo partito è un po’ come quella bella storia d’amore piena di belle premesse che col tempo si ritrova a fare i conti con la realtà, fatta di delusioni e disillusioni.Ecco Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea Capitolina, nel Movimento 5 Stelle da anni ed ex candidato sindaco di Roma alle elezioni del 2013, ha ripercorso tutte queste fasi in questi 9 anni di appartenenza al partito capeggiato da..., non si sa ancora chi.E spiega anche la motivazione, appunto la fine di un amore:Le capriole ideologiche come il ‘mai col PD’Diciamo che il rapporto d’amore tra De Vito e il Movimento 5 Stelle è segnato da troppi tradimenti, i tradimenti a suo dire ideologici da parte del partito. E quindi giù l’elenco dei tradimenti:Ma De Vito è proprio come quelle coppie dove ormai lo strappo è definitivo, e quindi vomita fuori tutto: “Mi riferisco agli stati generali rinviati all’infinito con la motivazione del Covid; allo smantellamento di due totem, come il divieto di alleanze ed il vincolo dei due mandati, in 24 ore con una votazione agostana senza alcun vero dibattito”.E ci vogliamo dimenticare gli Stati generali? Già che fine ha fatto il comitato direttivo a 5? Secondo De Vito non è stato più attuato perché “si intende sostituirlo con una figura più popolare, più social e con più ‘like’, che consenta ‘più voti’”, e qui il riferimento è chiaro, sta parlando di Giuseppe Conte.Siete nel campo progressista? E tanti salutiE verso la fine del suo sfogo, l’ex grillino deluso saluta il Movimento 5 Stelle con queste parole:E non manca la ciliegina sulla torta, che dedica a Beppe Grillo, etichettato come “sedicente ‘Elevato’”.

